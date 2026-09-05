Eyüpsultan’da İSKİ’nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı

Olay, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, sokak üzerinde kazı çalışması yapmaya başladı. Kazı sırasında ekipleri binaya giden doğalgaz borusunu patlattı. Etrafa yoğun koku yayılırken, kokuyu alan vatandaşlar panikle dışarı fırladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay sonrası ekipler sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri ise gazı kesti. Gazın kesilmesinin ardından borunun onarma çalışması yapılmasının ardından çevrede yaşanan panik sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör