Eyüpsultan’da kaza sonrası tartışma anı kamerada: Otomobil taksiye çarptı! ’Nakit para istedi’ iddiası...

'YÜKSEK TANSİYONLA BU KİŞİ TARAFINDAN TARTIŞILMAK ZORUNDA BIRAKILDIM'

Keçeli, "Ben de tansiyonumun çok yüksek olduğunu, hastaneye gitmem gerektiğini ama ne gerekiyorsa polis gelene kadar bekleyeceğimi, ondan sonra gideceğimi söyledim. Ona rağmen eşimin yakasına yapıştı, bununla ilgili de kamera görüntüleri var. Eşimin yakasına yapıştı, 'Gidemezsiniz, kaçamazsınız' gibi sözler söyledi. Aracımız yasal araç, kayıtlı araç; aracımızı bırakıp nereye kaçabiliriz, plakamız ortada. Beraber hastaneye gidelim, polislerin gelmesinin 15-20 dakika süreceğini biliyoruz. En azından ben bir dilaltı bir şey alırım, en azından benim tedavi sürecim başlamış olur. 'Hayır, gidemezsiniz, bırakmam sizi' diye saatlerce alı koydu. Yüksek tansiyonla bu kişi tarafından tartışılmak zorunda bırakıldım. Aracın zaten daha önce tamponu düşmüş, vidalamışlar. Arkadaş telefonla konuşurken 'Vidaladığımız yer düştü' dedi. Büyük ihtimalle her şeyi planlamıştı. Yol boyunca zaten arka arkaya gelmişiz. Tamponu yaptırabilmek için bizden nakit ücreti istedi. Kasko var dediğimizde de işler bu boyuta geldi. Polis tutanak tuttu. Bundan sonra süreç herhalde kaskolar kendi arasında halledecek. 'Şuan da haklı haksız bir şey yok, incelemeyi başlatacağız' dediler. Eşimin yakasına yapıştığı için şikayetçi olmayı düşünüyoruz. Ben hasta olduğumu defalarca söylememe rağmen bunu yaptı. İnsanlık adına 'abla gel çok kötüsün' demesi gerekirken ambulans çağırabilirim diyecekken eşimin yakasına yapışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.