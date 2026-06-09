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Giriş Tarihi: 9.06.2026 12:22

Eyüpsultan'da kaza! Yol bakım kamyonetine minibüs çarptı: 6 yaralı

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı yolunda yol temizliği çalışması yapan bakım kamyonetine minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda trafik alternatif güzergâhtan sağlandı.

DHA Yaşam
Eyüpsultan’da kaza! Yol bakım kamyonetine minibüs çarptı: 6 yaralı
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Göktürk Mevkiinde İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte yol temizliği çalışması yapan bakım aracı ekibine ait üzerinde uyarı ve ikaz tabelası bulunan 34 FVE 037 plakalı kamyonete seyir halindeki bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önünde bulunan yol süpürme aracına arkadan çarparak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan 4 yolcu ve kamyonet şoförü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan minibüs ve kamyonet sürücülerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kapanan yoldaki trafik akışı alternatif güzergâhtan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EYÜPSULTAN

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Eyüpsultan'da kaza! Yol bakım kamyonetine minibüs çarptı: 6 yaralı
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