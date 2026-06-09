Eyüpsultan’da kaza! Yol bakım kamyonetine minibüs çarptı: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan 4 yolcu ve kamyonet şoförü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan minibüs ve kamyonet sürücülerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.