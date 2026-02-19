Eyüpsultan’da korkutan anlar kamerada: TIR alevlere teslim oldu!

'KENDİMİ DIŞARIYA ATMASAM YANABİLİRDİM'

TIR şoförü Serdar Demir, "Aracın sağ tarafından bir anda yangın çıkmaya başladı. Ben de yolu kapatmamak için ortada durdum. Kendimi bir dakika içerisinde dışarı atmasam belki ben de yanabilirdim. Kendimi anca kurtarabildim. Yangını da sonradan fark ettim. Sağ taraftan yanmaya başlayınca ben direk durdum. Neden çıktı anlamadım" dedi.