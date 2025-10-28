Eyüpsultan’da korkutan anlar kamerada: ‘U’ dönüşü değil kazaya davetiye!

Yürekleri ağza getiren kaza, dün saat 15.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücü yasak yoldan 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. O esnada arkadan gelen kamyonetle çarpıştı.
KAZA ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Çarpmanın ardından otomobil savrularak park halindeki araca çarpıp durdu. Kazada yaralı olmazken, o anlar saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada kamyonetle çarpıştığı daha sonra da park halindeki araca çarptıktan sonra durabildiği görüldü.