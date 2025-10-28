Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da korkutan anlar kamerada: ‘U' dönüşü değil kazaya davetiye!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:38

Eyüpsultan'da korkutan anlar kamerada: ‘U' dönüşü değil kazaya davetiye!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öne sürülen bir sürücü ‘U' dönüşünün yasak olduğu yol üzerinde dönmeye çalışınca arkadan gelen bir kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü, kamyonetin ardından park halindeki araca da çarparak durdu. Kaza anları ise saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Yürekleri ağza getiren kaza, dün saat 15.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücü yasak yoldan 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. O esnada arkadan gelen kamyonetle çarpıştı.

KAZA ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Çarpmanın ardından otomobil savrularak park halindeki araca çarpıp durdu. Kazada yaralı olmazken, o anlar saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada kamyonetle çarpıştığı daha sonra da park halindeki araca çarptıktan sonra durabildiği görüldü.

