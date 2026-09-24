Eyüpsultan’da motosikletli şüphelilere karşı kararlı takip! Polis memuru yaralandı, ekipler takibi bırakmadı

Olay, 24 Eylül 2026'da Eyüpsultan'da gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar sırasında meydana geldi. Üzerinde iki kişinin bulunduğu ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak motosiklet sürücüsü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında görevli polis memuruna çarpan şüpheli, memurun yaralanmasına neden oldu.

YARALI POLİS TAKİBİ BIRAKMADI

Şüphelilerin kaçmasının ardından ekipler, motosikletli şahısların yakalanması için harekete geçti. Görevli diğer polis memuru, şüphelilerin son dönemde gündeme gelen yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendirerek yakalamak amacıyla yoldan geçen sivil bir araçla takibe başladı.

Motosikletin peşine düşen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için takibi sürdürdü. Takip sırasında motosikletin lastiğine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu motosiklette artçı konumunda bulunan C.A. yaralandı. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucunda motosikleti kullanan C.D. de yakalandı.

16 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede motosikleti kullanan C.D.'nin 19 yaşında olduğu ve "Güveni Kötüye Kullanma", "Açıktan Hırsızlık", "Bisiklet Hırsızlığı", "Otodan Hırsızlık", "Cinsel Taciz" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçları başta olmak üzere toplam 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. C.D., olayda kullanılan motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST, DİĞERİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. hakkında "Görevli Memura Mukavemet" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı.

Motosikleti kullanan C.D. ise "Kasten Yaralama", "Görevli Memura Mukavemet" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçlarından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İstanbul polisinin motosikletli şüphelilere yönelik denetim ve operasyonlarında, kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör