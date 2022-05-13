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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Eyüpsultan’da muhteşem şenlik

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Eyüpsultan’da muhteşem şenlik
Eyüpsultan Belediyesi 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda muhteşem bir şenlik düzenledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda yapılan eğlence ve spor şenliğine, Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencileri, ilçedeki MEB bünyesinde bulunan okulların özel eğitim sınıfları, ilçenin özel eğitim uygulama okulu ve Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri katıldı. Özel çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, engelli bireyler için sürekli eğitim olanağı sağlayan ESER'in Alibeyköy'de de yapılacağını açıkladı. Köken, şenliğe katılan bütün öğrencilere madalya verdi.

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Eyüpsultan’da muhteşem şenlik
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