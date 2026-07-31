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Giriş Tarihi: 31.07.2026 13:31

Eyüpsultan'da oto galeriye saldırı: 1 kişi öldü 1’i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan’da motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan 4 kişiden Ensar Sever (46) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda 1’i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyüpsultan’da oto galeriye saldırı: 1 kişi öldü 1’i ağır 3 kişi yaralandı
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Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes Sever (34), Ensar Sever (29), Onur Göçer (30), Onur Hoşça (27) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ensar Sever hayatını kaybederken Saldırıda yaralanan Onur Hoşça (28), Enes Sever (33) ve Onur Göçer'in (30) hastanedeki tedavileri sürüyor. Tedavi altındaki Onur Hoşça'nın entübe edildiği, Enes Sever'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Zanlının kaçış güzergahında kapama noktaları oluşturan polis ekipleri, plakasız motosikletle kaçtığı belirlenen U.M.T'yi (15) kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kaçış güzergahında yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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#İSTANBUL #EYÜPSULTAN #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Eyüpsultan'da oto galeriye saldırı: 1 kişi öldü 1’i ağır 3 kişi yaralandı
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