Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da motosikletli saldırı! Oto galeriye kurşun yağmuru: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 30.07.2026 23:17 Son Güncelleme: 30.07.2026 23:25

Eyüpsultan'da motosikletli saldırı! Oto galeriye kurşun yağmuru: Yaralılar var

Eyüpsultan'da motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahla iş yerine ateş açması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Eyüpsultan’da motosikletli saldırı! Oto galeriye kurşun yağmuru: Yaralılar var
  • ABONE OL

Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes S.(34), Ensar S.(29), Onur G.(30), Onur H.(27) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EYÜPSULTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da motosikletli saldırı! Oto galeriye kurşun yağmuru: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA