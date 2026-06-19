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Giriş Tarihi: 19.06.2026 03:46

Eyüpsultan'da özel otoparka kurşun yağmuru: 1 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da motosikletlerle özel otoparka gelen 4 şüpheli, silahla ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Eyüpsultan’da özel otoparka kurşun yağmuru: 1 kişi yaralandı
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Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen 2 motosikletle Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka gelen 4 şüpheli, silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, tek tek numaralandırılarak delil olarak toplandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #EYÜPSULTAN

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Eyüpsultan'da özel otoparka kurşun yağmuru: 1 kişi yaralandı
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