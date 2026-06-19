Eyüpsultan’da özel otoparka kurşun yağmuru: 1 kişi yaralandı

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, tek tek numaralandırılarak delil olarak toplandı.