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Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:02

Eyüpsultan'da silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Eyüpsultan’da silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri ruhsatsız tabancaları, sosyal medya uygulamaları üzerinden tanıtımını yaparak sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, uzun süreli takibin ardından şüphelilerin ellerindeki ruhsatsız silahları Eyüpsultan'da bulunan 3 ayrı adreste sakladıklarını belirledi.

Silahların sevk edileceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda B.D, Ç.A, H.H, B.A, A.O. ve Ö.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli çap ve markada 32 ruhsatsız tabanca, 26 pompalı av tüfeği, 32 şarjör ve 128 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Eyüpsultan'da silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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