Eyüpsultan’da silahlı soygun kuyumcuyu vurup altınları çalmadan kaçtılar

Olay Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille bir kuyumcunun önüne gelen 4 şüpheliden 3'ü, silahla kuyumcuya girdi. İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı, şüphelilerle yaşadığı arbedede silahla vuruldu.

SOYGUN YAPAMADAN KAÇTILAR

Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri araca binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ARABAYA BİNİP HIZLA KAÇTILAR"

Kuyumcu dükkanına komşu olan Esnaf Abdullah Aksoy, silah sesi üzerine dükkanından çıktığını söyleyerek, şunları anlattı: "Yanımızdaki komşumuz kuyumcuya girmişler, herhalde soygun için. Karşılık verince de ateş etmişler, yaralanma olayı. Adamların arabayla kaçtıklarını gördük biz sadece. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralı aklı başındaydı, bilinci yerindeydi. Arabayla hastaneye gönderdik. Birisini arabaya binerken arkasından gördüm, tanımıyorum kendisini. Araba hızlı bir şekilde gitti. Kaç kişi vardı, ne yaptılar bilmiyorum."