Eyüpsultan’da vahşet: Aynı aileden 4 kişi katledildi

İstanbul Eyüpsultan'daki bir evde aynı aileden 4 kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan dün saat 22.30 sıralarında silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Mehmet Yenigün'ün oğlu B. Yenigün'ün evde olmadığı, şu anda kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Cinayetin neden işlendiği henüz tespit edilemezken, kayıp kişiye ulaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.