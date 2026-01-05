Eyüpsultan’da ve Sultangazi’de lodostan dolayı gölette yosun patlaması yaşandı!

İstanbul'da yaşanan iki günlük lodostan dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık ölerek kıyıya vurdu. İrili ufaklı çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması sonrasında ölü balıklar martılara yem oldu.

Yosun patlaması ve balık ölümleri nedeniyle gölette kirlilik oluşurken çevreye de pis koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü. Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı görüldü. Alınacak numunelerinin laboratuvar ortamında incelenerek, kirlilik düzeyi ve balık ölümlerinin nedenlerinin belirleneceği kaydedildi. Bu sonuçlara göre de göletin rehabilitasyonu için çalışmaların planlanması bekleniyor.