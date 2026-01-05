Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da ve Sultangazi’de lodostan dolayı gölette yosun patlaması yaşandı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 19:23

Eyüpsultan'da ve Sultangazi’de lodostan dolayı gölette yosun patlaması yaşandı!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Gölette kirlilik oluşurken, ölü balıkların kıyıya vurmasından dolayı çevreye pis koku yayıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyüpsultan’da ve Sultangazi’de lodostan dolayı gölette yosun patlaması yaşandı!
  • ABONE OL

İstanbul'da yaşanan iki günlük lodostan dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık ölerek kıyıya vurdu. İrili ufaklı çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması sonrasında ölü balıklar martılara yem oldu.
Yosun patlaması ve balık ölümleri nedeniyle gölette kirlilik oluşurken çevreye de pis koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü. Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı görüldü. Alınacak numunelerinin laboratuvar ortamında incelenerek, kirlilik düzeyi ve balık ölümlerinin nedenlerinin belirleneceği kaydedildi. Bu sonuçlara göre de göletin rehabilitasyonu için çalışmaların planlanması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da ve Sultangazi’de lodostan dolayı gölette yosun patlaması yaşandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz