Eyüpsultan’da viyadükten dökülen beton parçaları tehlike saçtı! Park halindeki araç zarar gördü

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yavuz Selim Caddesi, Nurtepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle viyadükten dökülen beton parçası park halindeki otomobilin üzerine düştü. Dökülen beton parçasının aracın kaputuna saplandığı görülürken, araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Beton parçalarının döküldüğü esnada yoldan geçen bir kişinin olmaması ve araçta kimsenin bulunmaması ile muhtemel bir facianın önüne geçti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör