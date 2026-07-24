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Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:27

Eyüpsultan'da viyadükten dökülen beton parçaları tehlike saçtı! Park halindeki araç zarar gördü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadükten dökülen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyüpsultan’da viyadükten dökülen beton parçaları tehlike saçtı! Park halindeki araç zarar gördü
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Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yavuz Selim Caddesi, Nurtepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle viyadükten dökülen beton parçası park halindeki otomobilin üzerine düştü. Dökülen beton parçasının aracın kaputuna saplandığı görülürken, araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Beton parçalarının döküldüğü esnada yoldan geçen bir kişinin olmaması ve araçta kimsenin bulunmaması ile muhtemel bir facianın önüne geçti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Eyüpsultan'da viyadükten dökülen beton parçaları tehlike saçtı! Park halindeki araç zarar gördü
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