Eyüpsultan’daki silahlı park saldırısında dehşete düşüren detay: Meğer sosyal medya üzerinden...

ARAÇ SAHTE PLAKALI ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda 24 adet boş kovan bulundu. Ayrıca sokakta park halinde bulunan araçlara da kurşun isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aynı plakaya ait gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulunduğu ve araç sahibinin olaydan haberdar olmadığı belirlendi.