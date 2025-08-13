Eyyam-ı bahur geri dönüyor

Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava durumu sona eriyor. Afrika kökenli sıcak hava dalgası olarak bilinen eyyam-ı bahur, "yaz bitiyor" diye düşünenler için tekrar sürpriz yaptı. Sıcak hava dalgasının, hafta sonundan itibaren tüm Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Gelecek hafta İstanbul'da da oldukça sıcak bir hava bekleniyor. Temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından Türkiye, yeni bir eyyamı bahur dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren etkili olacağını ve 20 Ağustos'a kadar sıcakların sürmesini beklediklerini duyurdu. Meteoroloji uzmanlarına göre özellikle Güneydoğu illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması düşünülürken rekor ise Adana'dan bekleniyor. Termometrelerin 46 derece, hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca büyükşehirlerde beton ve asfalt yüzeylerin sıcaklığı daha da artırdığına değinen meteoroloji uzmanları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00- 17.00 arasında dışarıya çıkılmamasını ve bol sıvı tüketimini tavsiye ediyor.