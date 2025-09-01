Haberler Yaşam Haberleri Eyyübiye’de acı olay: Minik Ethem oyun oynarken hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.9.2025 12:48 Son Güncelleme: 1.9.2025 13:02

Eyyübiye’de acı olay: Minik Ethem oyun oynarken hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama teknesine düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de acı olay: Minik Ethem oyun oynarken hayatını kaybetti

Eyyübiye ilçesi Ozanlar Mahallesinde, Edinilen bilgilere göre, Ethem Poyraz Ovaçin (1,5) bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede başlattıkları arama çalışmaları sonucu küçük Ethem'in cansız bedenine, evlerinin yakınından geçen sulama kanalının teknesinde ulaştı.

Olay yerinde bulunan çevre sakinleri tarafından tekneden çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetmiş olarak belirlendi. Ethem Poyraz Ovaçin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyyübiye’de acı olay: Minik Ethem oyun oynarken hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz