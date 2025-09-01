Eyyübiye’de acı olay: Minik Ethem oyun oynarken hayatını kaybetti

Eyyübiye ilçesi Ozanlar Mahallesinde, Edinilen bilgilere göre, Ethem Poyraz Ovaçin (1,5) bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede başlattıkları arama çalışmaları sonucu küçük Ethem'in cansız bedenine, evlerinin yakınından geçen sulama kanalının teknesinde ulaştı.

Olay yerinde bulunan çevre sakinleri tarafından tekneden çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetmiş olarak belirlendi. Ethem Poyraz Ovaçin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.