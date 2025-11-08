Eyyübiye’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Eyyübiye ilçesindeki Yakup Kalfa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Yakup Kalfa Caddesi'nde karşılaştı ve sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi bıçakla yaralandı. Olayın büyümesi üzerine çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Abdullah S. (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.