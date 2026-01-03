Eyyübiye’de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde yakılan sobadan çıkan yoğun duman ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı 32 yaşındaki M.D. ile 17 yaşındaki H.N.D. zehirlendi. Uzun süre kendilerinden haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek eve girdi. Eve giren yakınlar, M.D. ve H.N.D.'yi baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan M.D. ve H.N.D., ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 17 yaşındaki H.N.D. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.