Eyyübiye’de sulama kanalı can aldı

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Kınalı Kırsal Mahallesi'nde sulama kanalı kenarına elini yıkamak için yaklaşan Rüveyda A. isimli genç kız, kanala düşerek akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinde yapılan arama neticesinde Rüveyda A.'nın cansız bedeni düştüğü yerin 1 km uzağında bulunarak sudan çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.