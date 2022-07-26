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Giriş Tarihi: 26.7.2022 21:24 Son Güncelleme: 26.7.2022 23:42

Eyyübiye'de sulama kanalı can aldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de sulama kanalı can aldı

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Kınalı Kırsal Mahallesi'nde sulama kanalı kenarına elini yıkamak için yaklaşan Rüveyda A. isimli genç kız, kanala düşerek akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinde yapılan arama neticesinde Rüveyda A.'nın cansız bedeni düştüğü yerin 1 km uzağında bulunarak sudan çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Eyyübiye'de sulama kanalı can aldı
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