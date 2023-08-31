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Giriş Tarihi: 31.8.2023 15:16 Son Güncelleme: 31.8.2023 15:35

Eyyübiye’de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde elini yıkamak için sulama kanalına giren Suriye uyruklu 20 yaşındaki gencin 4 gün sonra düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Açmalı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Suriye uyruklu 20 yaşındaki Kamil Muhammed Hamidi Şanlıurfa Açmalı mahallesi yakınlarında elini yıkamak için sulama kanalına girdi. Dengesini kaybederek akıntıya kapılan genç suda kayboldu. Genç'in kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, İtfaiye, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri ve Jandarma ekiplerine bağlı JİG Timi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu gencin cansız bedeni düştüğü yerin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde Ozanlar Mahallesinin yakınlarında bulundu.

Sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Eyyübiye’de sulama kanalına düşen genç boğuldu
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