Eyyübiye’de top kavgası çıktı: 1 ölü, 3 yaralı!

Kavga, geçtiğimiz hafta Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta top oynayan çocukların topu komşu eve girmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüklerin karışması ile kavgaya dönüştü. Bıçak ve döner satırların kullanıldığı kavgada, Z. S, Ş.S., İ.S. ve Abdullah Seyitoglu ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yarılardan 28 yaşındaki Abdullah Seyitoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor. Polis ekipleri kavgayla ilgili M. C., H. C., H. C. ve H.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden H.C. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.