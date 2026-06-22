Ezberleyen değil yorumlayan kazandı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün tamamlandı. Sınavın ikinci gününde adaylar sabah Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ter döktü. ÖSYM verilerine göre bu yıl AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday, YDT'ye ise 203 bin 639 aday başvurdu. Toplam YKS başvurusu ise 2 milyon 425 bin 628 olarak açıklandı. Dün saat 10.15'te başlayan AYT'de adaylara toplam 180 dakika süre verildi. Sınavda 160 soru yöneltildi.

22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

AYT sonucunda adayların tercihlerinde kullanacakları SAYISAL, SÖZEL ve EŞİT AĞIRLIKLI puanları oluşacak. AYT'nin yerleştirme puanına etkisi yüzde 60 olacak. 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. 4 yıllık lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak AYT'de bilginin yanı sıra analiz ve yorum becerilerini ölçen, okuduğunu anlamaya yönelik sorular çıktı. Sınavı değerlendiren uzmanlar ''Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı" yorumunu yaptı. Matematik soruları işlem yeteneği yüksek, iyi çalışmış öğrencinin yüzünü güldürürken Türk dili ve edebiyatı sorularında yorum gücü ve bilgi birlikte ölçüldü. AYT sorularını Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları SABAH'a şöyle değerlendirdi:

BİLGİ VE YORUM GÜCÜ



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Bilgi ve yorum becerilerini birlikte ölçen dengeli bir yapıya sahiptir. Paragraf ve metin merkezli sorularda güçlü çeldiriciler kullanılmış, öğrencilerden bilgilerini yorum gücüyle birleştirmeleri beklenmiştir. Test genel olarak orta-üst düzeyde olup ayırt ediciliği yüksek sorular içermektedir. Düzenli okuma yapan ve edebiyat bilgisini analiz becerisiyle destekleyen öğrenciler için avantaj sağlayan bir sınav niteliği taşımaktadır.

SOSYAL BİLİMLER: Kronolojik bilgiyi, harita okuma becerisini ve kavramsal analizi ölçen sorulardan oluşmaktadır. Sorular hem sosyal-1 hem de sosyal-2 testlerinin müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

COĞRAFYA: Genel olarak bilgi ağırlıklı olan sorular öğrencilerin coğrafya okuryazarlığını ölçen ve seçici niteliktedir. Sınav genelinde coğrafya dersine ait alan bilgisini, yorumlama gücünü ve özellikle harita okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir.





ZAMAN YÖNETİMİ DE ÖLÇÜLDÜ



MATEMATİK: Sınavın zorluk seviyesi orta-zor düzeyde gerçekleşti. TYT tarzı, dikkat ve zaman yönetimi gerektiren, öğrenciyi oyalayabilecek sorular dikkat çekti. Ancak bu durum sınavın genel karakterini belirlemedi. Düzenli çalışan ve müfredatı kapsamlı biçimde bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

FİZİK: İşlem becerisi ve matematiksel modelleme daha fazla ön plana çıkmıştır. Soruların önemli bir kısmı formüller arasındaki ilişkileri kurmayı, fiziksel büyüklükler arasında hesaplamalar yapmayı ve çok adımlı problem çözme becerisini gerektirmektedir. Bu durum, AYT'nin seçicilik düzeyini artıran önemli unsurlardan biri olmuştur.

KİMYA: Bilgi temelli, açık ve anlaşılır sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki sorular kavramsal bilgiyi ölçmekte ve temel işlem yeteneğini kullanmayı gerektirmektedir. Sınavda konunun bütün ayrıntılarına hâkim olmayı gerektiren sorular da bulunmaktadır.

BİYOLOJİ: Sınav soruları kavrama düzeyinden çok bilgiyi ölçecek niteliktedir. Konuların detay bilgileri sorgulanmış. Sorulardaki çeldiriciler güçlüdür, seçenek eleyerek cevaba ulaşılacak soru yoktur. Deney düzeneği, grafik yorumlama gibi sorulara yer verilmemiş.