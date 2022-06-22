Ezgi Alya Yiğit’in öldüğü kazada istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, Şimal Toprak'ın da yaralanmasına neden olan kazada ehliyetsiz sürücü Osman S. İçin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Çocuk Ağır Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada 3'te 1 oranında indiril yapılması da isteniyor.

12 Nisan'da Şehitkamil ilçesinin Batıkent Mahallesi'nde, Osman O.S. idaresindeki otomobilin skuter ile eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarptığı kazada Ezyi Alya Yiğit yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan Şimal Toprak ise Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından otomobil sürücüsü hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve Gaziantep Çocuk Ağır Mahkemesin'ce kabul edilen iddianamede, olayda tali kusurlu görülen Osman S. Hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla hapis cezası istendi. İddianamede sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği belirtildi.

İddianamede, sürücünün yaya geçidine gelirken hızını yavaşlatmadığı için "tali kusurlu", skuter sürücüsünün ise trafik ışık ve levhası bulunmayan kavşaktan bölünmüş yola çıkarken yoldan geçen araca ilk geçiş hakkını vermediği için "asli" kusurlu olduğu yönünde kaza tespit tutanağı bulunduğu belirtilerek, bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada "ihlal ve ihmali" olduğu, skuter sürücüsünün ise "ağır ihmal ve ihlali" olduğu belirtildi.

Sanığın taksirle Ezgi Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın yaralanmasına sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtilen iddianame üzerine açılan dava 12 Eylül 2022 tarihinde görülecek.