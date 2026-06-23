Ezgi Apartmanı davasında kritik aşama! Savcı mütalaasını açıkladı! Sanıklar için rekor cezalar istedi

Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde saniyeler içinde yerle bir olmuş, 35 kişi yaşamını yitirmişti. Davada, binanın giriş katında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatları organize ettiği belirtilen iç mimar Ertan Danacı hakkında daha önce 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
"TAŞIYICI SİSTEME MÜDAHALE ETTİLER"
Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaada, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın yaptıkları tadilatlarla binanın taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale ettikleri, kolon ve perde kesme gibi yapının statik bütünlüğünü doğrudan ortadan kaldıran işlemler gerçekleştirdiklerini belirtti. Mütalaada, "Bu tür müdahalelerin doğurabileceği sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerine sonuç için 'olursa olsun' diyerek devam ettikleri dosya kapsamında sabittir" ifadelerine yer verildi.
SAVCIDAN OLASI KAST VURGUSU
Savcı, Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın eylemlerinin "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarını oluşturduğunu belirterek ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada, fenni mesul Mehmet Tekin'in ise yapı üzerindeki denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.
BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE CEZA TALEBİ
Davanın dikkat çeken bölümlerinden biri de belediye görevlilerine ilişkin değerlendirme oldu. Savcı, dönemin belediye görevlileri Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan'ın gerekli denetimleri yapmadıkları ve mevzuata aykırılıkları tespit ederek müdahale etmedikleri gerekçesiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
FACİANIN SORUMLULARI İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Deprem davaları arasında kamuoyunun en yakından takip ettiği dosyalardan biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında savcılığın mütalaasıyla birlikte karar sürecine bir adım daha yaklaşıldı. Yakınlarını kaybeden aileler, 35 kişinin ölümüne neden olan ihmaller zincirinin tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor.