Ezgi Apartmanı davasında kritik aşama! Savcı mütalaasını açıkladı! Sanıklar için rekor cezalar istedi

"TAŞIYICI SİSTEME MÜDAHALE ETTİLER"

Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaada, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın yaptıkları tadilatlarla binanın taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale ettikleri, kolon ve perde kesme gibi yapının statik bütünlüğünü doğrudan ortadan kaldıran işlemler gerçekleştirdiklerini belirtti. Mütalaada, "Bu tür müdahalelerin doğurabileceği sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerine sonuç için 'olursa olsun' diyerek devam ettikleri dosya kapsamında sabittir" ifadelerine yer verildi.