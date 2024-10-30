GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel ayrıldı mı, neden ayrıldı? Açıklama geldi!

Hafta içi gündüz kuşağında yer alan Gelin Evi Ezgi Sertel programı bir süredir sunucusuz yayınlanıyordu. Gelin Evi programının sunucusu Ezgi Sertel, son günlerde ekrana çıkmamasıyla dikkat çekerken "Gelin Evinde Ezgi Sertel neden yok, ayrıldı mı?" soruları yanıt arıyordu. Beklenen açıklama sunucu Ezgi Sertel'den geldi. Peki Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? İşte, detaylar…
GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ezgi Sertel şu açıklamada bulundu; Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım "Gelin Evi" projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun. Daha güzel işlerde, daha uzun soluklu projelerde siz sevenlerimle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Sevgiler... ifadelerini kullandı.
EZGİ SERTEL KİMDİR?
Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.
7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
Ezgi Sertel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının "Yıldız Yağmuru" dönemindeki konuk sunuculardan biriydi. 22 Kasım 2021 ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında programı Ezgi Sertel sunmuştur. 12 Ağustos 2024 tarihinden beri Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.