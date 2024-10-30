GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel ayrıldı mı, neden ayrıldı? Açıklama geldi!

GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ezgi Sertel şu açıklamada bulundu; Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım "Gelin Evi" projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun. Daha güzel işlerde, daha uzun soluklu projelerde siz sevenlerimle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Sevgiler... ifadelerini kullandı.