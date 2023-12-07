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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Ezine peynirine AB tescili

ANKARA
Ezine peynirine AB tescili
Coğrafi konum itibarıyla Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünden yapılan Ezine peyniri, Türkiye'den Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ilk peynir oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ezine peynirinin AB coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Dünyanın en kaliteli peynirlerinden birçoğu coğrafyamızda üretiliyor. Bu eşsiz tatları dünyaya tanıtıyoruz. Ezine peynirimizin, gerek Bakanlığımızın gerekse paydaş kurumlarımızın çalışmaları sonucu AB coğrafi işaret tescili almasının değerine değer katacağına ve uluslararası alanda markalaşma süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu tescil, Ezine peynirimizin AB'den coğrafi işaret alan ilk peynir çeşidimiz olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Üreticilerimize, yöre halkına ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Ezine peyniri, Çanakkale'nin Ezine, Bayramiç, Ayvacık ve Çan ilçelerinde beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerden üretiliyor.

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Ezine peynirine AB tescili
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