Ezine peynirine AB tescili

Coğrafi konum itibarıyla Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünden yapılan Ezine peyniri, Türkiye'den Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ilk peynir oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ezine peynirinin AB coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Dünyanın en kaliteli peynirlerinden birçoğu coğrafyamızda üretiliyor. Bu eşsiz tatları dünyaya tanıtıyoruz. Ezine peynirimizin, gerek Bakanlığımızın gerekse paydaş kurumlarımızın çalışmaları sonucu AB coğrafi işaret tescili almasının değerine değer katacağına ve uluslararası alanda markalaşma süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu tescil, Ezine peynirimizin AB'den coğrafi işaret alan ilk peynir çeşidimiz olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Üreticilerimize, yöre halkına ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Ezine peyniri, Çanakkale'nin Ezine, Bayramiç, Ayvacık ve Çan ilçelerinde beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerden üretiliyor.