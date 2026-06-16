Haberler Yaşam Haberleri Fabrika ambarında zehirlenme faciası: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 16.06.2026 22:33

Fabrika ambarında zehirlenme faciası: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasının ambarında 7 kişi böcek ilacından zehirlendi. Alınan önlem sonrası zehirlenenler ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Zehirlenen 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

AA
Fabrika ambarında zehirlenme faciası: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın ambarına böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı. Çalışanlar 2 gün sonra kontrol ambarı etmeye geldiklerinde içerideki fosfin gazından etkilenerek fenalaştı.

ZEHİRLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan önlem sonrası zehirlenenler ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen hastaneye giderek, Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Özbiçer'den bilgi aldı.

Zehirlenen 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#UZUNKÖPRÜ #EDİRNE #AFAD

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Fabrika ambarında zehirlenme faciası: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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