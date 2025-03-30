Fabrika bahçesinde yaralı halde bulunmuştu: Türkiye’nin konuştuğu yaralı geyikten haber var!

GEYİK İÇİN BARINAK YAPILDI

Geyik için özel bir barınak yapıldığını belirten Şükrü Erdem Onur, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği sonucu, hayvanın Doğal Yaşam Parkı'nda kalmasına karar verildi. Biz de kendisine konforlu bir alan yarattık. Tedavisini sürdürüyoruz. Şimdi ona burada daha iyi nasıl bakarız diye çabalıyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda geldiği günden bu yana geyiğe en iyi şartlarda bakıyoruz. Bundan sonra da burada en iyi şartlarda hayatını devam ettirecek" diye konuştu.