Fabrika çatısında akıma kapılan işçi öldü

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Toprakçı İplik fabrikasında meydana gelen olayda 18 yaşındaki Saner Yazğan, fabrikanın çatısında çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Binasına kaldırılan Yazğan, Acil Serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.