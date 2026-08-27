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Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:24

Fabrika çatısında akıma kapılan işçi öldü

Fabrika çatısında çalışan 18 yaşındaki bir işçi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Fabrika çatısında akıma kapılan işçi öldü
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Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Toprakçı İplik fabrikasında meydana gelen olayda 18 yaşındaki Saner Yazğan, fabrikanın çatısında çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Binasına kaldırılan Yazğan, Acil Serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

#ACİL SERVİS #ADLİ TIP KURUMU

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Fabrika çatısında akıma kapılan işçi öldü
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