Fabrika yangınında 1 itfaiyeci öldü

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin üzerine müdahale sırasında pamuk balyaları düştü. Balyaların altında kalan 4 itfaiye personeli yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Remzi Mutafoğlu (37), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Karşıyaka İtfaiye Amirliği'nde yangın müdahale çavuşu olarak 10 yıldır görev yapan 37 yaşındaki Remzi Mutafoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.