Fabrikada akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda fabrikada çalışan Uğur Arpacı, henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Arpacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uğur Arpacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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