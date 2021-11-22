Fabrikada feci ölüm!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, sırasıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit'teki özel hastaneye sevk edildi. Çetinkaya, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cüneyt Çetinkaya'nın cenazesi, bugün Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.