Fabrikada feci ölüm: Çelik borular üzerine devrildi!

Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı alanında faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fabrikaya malzeme getiren 65 yaşındaki TIR sürücüsü Cemal Odabaş, aracın dorsesinde bulunan yükü sabitleyen halatı çözdüğü sırada çelik borular üzerine devrildi. Ağır yaralanan Odabaş için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Odabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



CENAZESİ MEMLEKETİ ÇORUM'A GÖNDERİLDİ

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Cemal Odabaş'ın, Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, bir süredir Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşadığı ve malzeme teslimi için Arifiye'deki fabrikaya geldiği öğrenildi. Odabaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör