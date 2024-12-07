Fabrikada kahreden ölüm

Üzücü olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İlyas Balta, kumaşların taşındığı malzeme arabasının yanında otururken, M.G., kullandığı forkliftin kontrolünü yitirince malzeme arabasına çarptı. Sürüklenmeyle birlikte Balta, demir dolaplar arasında sıkıştı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken, polisin başlattığı tahkikat sürüyor.
Hayatını kaybeden İlyas balta, memleketi Samsun'un havza Boyalı Köyünde toprağa verilecek.