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Giriş Tarihi: 7.12.2024 14:11 Son Güncelleme: 7.12.2024 14:13

Fabrikada kahreden ölüm

Çerkezköy’de bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki İlyas Balta hayatını kaybetti.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Fabrikada kahreden ölüm

Üzücü olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İlyas Balta, kumaşların taşındığı malzeme arabasının yanında otururken, M.G., kullandığı forkliftin kontrolünü yitirince malzeme arabasına çarptı. Sürüklenmeyle birlikte Balta, demir dolaplar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken, polisin başlattığı tahkikat sürüyor.
Hayatını kaybeden İlyas balta, memleketi Samsun'un havza Boyalı Köyünde toprağa verilecek.

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Fabrikada kahreden ölüm
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