Fabrikada kazan patladı: 2 ölü

Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında bahçedeki yoğuşmalı kazanda, kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. İhbarla tesise AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan 1 işçi ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer yandan Kırklareli Valisi Uğur Turan, tesise gelerek yetkililerden patlamaya ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA
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Mete Efendioğlu - Editör