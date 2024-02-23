Fabrikada korkunç ölüm... 2 bacağı koptu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ergül Çelik'in genç yaşta hayatını kaybetmesine neden olan korkunç olay geçtiğimiz Pazar günü saat 00.15 sıralarında Esenyurt'a bağlı Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Çelik, çalıştığı sırada bir iş makinesine bilinmeyen bir sebeple bacaklarını kaptırdı. O sırada Çelik'i gören yabancı uyruklu bir çalışan makinayı durdurmayı başaramayınca diğer mesai arkadaşlarından yardım istedi. İşçiler Çelik'in sıkıştığı alana gelince korkunç manzarayla karşılaştı.