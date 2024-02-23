Fabrikada korkunç ölüm... 2 bacağı koptu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ergül Çelik'in genç yaşta hayatını kaybetmesine neden olan korkunç olay geçtiğimiz Pazar günü saat 00.15 sıralarında Esenyurt'a bağlı Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Çelik, çalıştığı sırada bir iş makinesine bilinmeyen bir sebeple bacaklarını kaptırdı. O sırada Çelik'i gören yabancı uyruklu bir çalışan makinayı durdurmayı başaramayınca diğer mesai arkadaşlarından yardım istedi. İşçiler Çelik'in sıkıştığı alana gelince korkunç manzarayla karşılaştı.
Çelik'in 2 bacağı da olay yerinde diz altından koptu. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz işçi hastanede yaklaşık 3 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ergül, sevdiklerinin gözyaşları eşliğinde Esenyurt'ta bir camide kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca korkunç ölüme ilişkin soruştuma başlatıldı. Soruşturma kapsamında fabrikada sorumlu oldukları tespit edilen A.T. ve E.S. olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli de mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz ettiği öğrenildi.
Ertesi gün gözaltına alınan H.Ş. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kusur tespiti amacıyla dosyaya billirkişi atandı.