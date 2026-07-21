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Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:18

Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı: Parmağı koptu!

İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki motosikletli şahsın fabrikaya atmak istediği patlayıcı elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koparken, Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı: Parmağı koptu!
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Olay, 20 Temmuz'da gece saatlerinde Silivri Ortaköy Sanayi Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., bölgedeki geri dönüşüm fabrikasına henüz bilinmeyen bir nedenle patlayıcı atmak istedi. Fabrikaya atmak istediği patlayıcı şahsın elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koptu.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran A.H.Ö.'ye burada ilk müdahale yapıldı daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı anlatan şüpheli burada gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI


Şüphelinin motosikletle geldiği ve fabrikaya atmak istediği patlayıcının, patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı: Parmağı koptu!
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