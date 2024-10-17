Facebook’u kapatmak mutluluğu artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Facebook'u devre dışı bırakmak insanın mutluluğunu artırıyor, ancak siyasi gelişmelere yönelik daha az fikir sahibi olunuyor. Fransa'daki Sciences Po Siyasi Araştırmalar Merkezi'ndeki araştırmacılar, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 2 bin 200'den fazla kişiyle yaptıkları anket sonucunda, bu durumun siyasi kutuplaşmayı etkilemediğini tespit etti. Ankete katılanların yarısı, iki turda gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Facebook hesaplarını bir ay süreyle devre dışı bıraktı. Çalışmanın sonunda, sadece hesabını kapatan gruptaki katılımcılar, mütevazı da olsa, neşe, tatmin ve yaşam memnuniyetleri gibi soruları, diğer gruptakilere kıyasla daha yüksek olarak değerlendirdi.