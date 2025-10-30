Facia ‘geliyorum’ dedi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'ndeki Issıkgöl Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir bina, dün sabah saat 07.00'de çöktü.Binanın ikinci katında yaşayan Levent Bilir (44) ve Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Muhammet Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir (18), enkaz altında kaldı. Can pazarı yaşanan olayda, AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve sivil toplum kuruluşları enkaz altındakileri kurtarmak için seferber oldu. Anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da başka bir odada olduğu belirlenirken, ekipler saat 14.00 sıralarında Muhammet Emir Bilir'in, ardından da Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaştı.Ekipler, irtibat kurdukları 18 yaşındaki Dilara'yı ise sağ olarak kurtarmayı başardı. Ekipler enkaz altındaki anne ve babayı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 627 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda 8 zemin altı arama görüntüleme cihazı ve 5 arama kurtarma köpeği kullanılıyor.Giriş katında eczane bulunan binanın 2012'de yapıldığı ve 3 adet dubleks daireden oluştuğu kaydedildi. Bilir ailesinin 2 ve 3'üncü kattaki dublekste yaşadığı öğrenildi. 4 ve 5'inci kattaki dublekste yaşayan bir kadının köyüne gittiği, 6. kat ve çatı katındaki dublekste yaşayan ev sahibinin ise il dışına düğüne gittiği için evde olmadığı belirlendi. Olayın ardından, yıkılan binanın çevresindeki 9 bina tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Binanın girişindeki eczanenin sahibi Uğur Aydın, "Dün (önceki gün) işyerinin önündeki zeminde çökmeler oluşmuş. Ben şehir dışındaydım. Eşim müteahhit ile görüşmüş, dükkân sahibi de gelmiş, kolonları incelemişler. Dükkân sahibi, eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş. Bina zaten toplam 45 metrekare. Ortasında direk yok. Etrafında direkler var. O direkleri kesme gibi bir durum yok. Bina hasarlı değildi ancak önündeki alanda çökme vardı. Dün sabah çalışanlarım eczaneye geldiği zaman fark ediyorlar" ifadelerini kullandı.Yan binada oturan Hasan Durubaba ise, "Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Bu nedenle binalarımızı işaretlediler. 15 günde bir gelip bütün binaları yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Yıkılan binanın önceki günkü depremde hasar aldığı söyleniyor" dedi.Binanın bir gün önce çekilen fotoğraflarında binanın zemininde kaymalar olduğu, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının da yerinden ayrıldığı dikkat çekti. Binanın yıkılma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, binanın saat 07.00 sıralarında caddeye doğru yıkıldığı görüldü.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç facianın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Bilirkişi heyetinin enkazda hızla incelemelere başlayacağı ve olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli sürecin titizlikle sürdürüleceği bildirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise çöken binanın bulunduğu alanda gazetecilerin sorusu üzerine belediyeye yapılmış bir bildirimin olmadığını ve bütün ihbarların değerlendirildiğini söyledi.