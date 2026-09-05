Faciadan kurtulan üç genç ailelerine kavuştu

Girne-Taşucu seferini gerçekleştiren yolcu gemisine meydana gelen faciadan sağ kurtulan Burak Arif Kaya (23), Sudenaz Sönmez (20) ve Burak Can Keskin (22), Adana'daki ailelerine kavuştu. Dehşet anlarını anlatan gençler, gemiye ilk bindikleri anda su aldığını fark edip durumu kaptana, ancak kaptanın "İşimi bana mı öğreteceksiniz" dediğini anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Burak Arif Kaya ise, gemiye ilk bindikleri anda su aldığını fark ettikleri ifade ederek, "Durumu kaptana söylememize rağmen, bize 'Kaç yıllık kaptanım, bu işi sizden daha iyi biliyorum. İşimi bana mı öğreteceksiniz' yanıtını verdi. Yolda ön taraftan ses geldi.

Daha sonra bizi sakinleştirdiler. Geminin içi suyla dolmaya başladı. Kapılar kilitlendi. Kaptan ve yardımcısı gemiden atladı. Gemideki 8 aylık hamile kadını pencereden çıkardım. Burak Can ve Sudenaz ile 3 çocuğu da çıkardım. Can yelekleri çok gazla yoktu. Eğer can yelekleri olmuş olsaydı ölümler çok olmazdı" dedi. Burak Can Keskin de "Gemi biraz ilerlediğinde durmasıyla batması bir oldu. Camı kırarak çıktık. Yoksa çıkamıyorduk, çok dalga vardı. Yüzme bilen biri bile boğulabilirdi" diye konuştu. Aileler çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör