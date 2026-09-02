Facianın ardından ilk sefer: 167 yolcu Taşucu’na ulaştı

KKTC'nin Girne açıklarında Filo Jet Denizcilik'e ait deniz otobüsünün batmasının ardından ara verilen Girne-Taşucu seferleri yeniden başladı. Facianın ardından gerçekleştirilen ilk seferde 167 yolcu, deniz otobüsüyle Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Yaşanan kazaya rağmen deniz yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, sefer sırasında alınan güvenlik önlemlerinden memnun kaldıklarını belirtti.

"KEŞKE O GEMİYE BİNSEYDİM"

İlk seferle Taşucu'na gelen yolcular arasında, kazaya karışan deniz otobüsüne bilet alan ancak son anda yolculuğunu fırtına nedeniyle erteleyen profesyonel yüzücü ve cankurtaran Alper Tombak da vardı. Kıbrıs'a tatil için gittiğini belirten Tombak, kaza yapan deniz otobüsüne bilet aldığını ancak denizin fırtınalı olması nedeniyle biletini ertelettiğini söyledi. Tombak, "Ben aslında o kaza yapan deniz otobüsü ile gelecektim. Ancak hava fırtınalı diye biletimi ertelettim. Daha önce o deniz otobüsüne binmiştim. Keşke şimdi de binseydim. Ben profesyonel yüzücü ve cankurtaranım. Orada en azından 3-4 kişiyi kurtarabilirdim" dedi.

YOLCULUKTA HELİKOPTER DE EŞLİK ETTİ

İlk seferin oldukça sakin geçtiğini ifade eden Alper Tombak, yolculuk öncesinde yolcuların güvenlik konusunda bilgilendirildiğini belirterek; "Gelirken hiçbir şekilde dalga yoktu. Çok güzel geldik. Kaptan yardımcısı uyarı yaptı ve can yeleklerinin yerini gösterdi. Seyir halindeyken bir süre bize helikopter eşlik etti. Kendimizi güvende hissettik" diye konuştu.

"UÇAK YOLCULUĞU GİBİYDİ"

Kıbrıs'a eşi ve kızıyla birlikte düğün için giden Ömer Keleş de facianın ardından gerçekleştirilen ilk seferde Taşucu'na gelen yolculardan oldu. Yaşanan kazanın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Keleş, sefer öncesi ve sırasında alınan önlemlere dikkat çekti. Keleş, "Seferlerin açılmasıyla birlikte ilk seferle Taşucu'na geldik. Yolda sanki uçak yolculuğu yapıyormuş gibi bize kaptan konuşma yaptı. Personel, çıkış kapılarını ve can yeleklerinin nerede olduğunu gösterdi" dedi. Kazaya rağmen deniz otobüsünü kullanmaya devam edeceğini belirten Keleş, "Bu olay üzücü ancak ben yine de bundan sonra deniz otobüsünü kullanmaya devam edeceğim" dedi.

50'DEN FAZLA KEZ DENİZ OTOBÜSÜNE BİNDİ

KKTC vatandaşı Sevgi Şimşek ise bugüne kadar 50'den fazla deniz otobüsü yolculuğu yaptığını söyledi. Kıbrıs'ta yaşadığını ve deniz otobüsünü sık kullandığını belirten Şimşek, "Aslında batmasaydı File Jet'in deniz otobüsü ile gelecektim. Ben ayda bir gidip geliyorum. Bundan sonra da deniz otobüsünü kullanmaya devam edeceğim" dedi. Yaşanan facia nedeniyle ilk yolculukta tedirgin olduğunu ifade eden Şimşek, buna rağmen yolculuğun sorunsuz geçtiğini belirterek, "Bu yolculukta tedirgin oldum ancak çok iyi bir yolculuk oldu" diye konuştu.