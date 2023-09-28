Facianın eşiğinden dönüldü! Büyükçekmece’de feci kaza

Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak karşı şeride girip ters istikamette döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle yaşanan ve facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan bölgede şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.