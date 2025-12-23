Fadime hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor... Oğluyla kız isteme yüzünden bir gün önce kavga etmiş!

(Fotoğraf: Özgün Yıldırım)

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE YOK

Apartmanın kamera görüntülerinde binaya giren çıkan bir kişinin olmadığının söylenmesi üzerine Özgün Yıldırım, "Apartmanın bodrum katı bulunmaktadır. Şahıs, belki bir süre orada saklanmıştır. Nerede kamera olduğunu bilmiyorum. Ben yaklaşık 6 ay psikolojik tedavi gördüm, 6 ay da ilaç kullandım" diye konuştu.

Ailenin yakınları, Özgün Yıldırım'ın olaydan bir gün önce annesi ile kız arkadaşını istemeye gitmeleri konusunda tartıştığını, kadının bu evliliğe karşı çıktığını söyledi.