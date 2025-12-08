Fadime hemşireye ne oldu? Yüzünden defalarca makasla bıçaklanmış halde bulundu! Oğlu gözaltında eşi kayıp

Esrarengiz olay; Esenler Mahallesi'nde bulunan Barışkent Sitesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 112 yi arayan Özgün Y. uyandığında annesinin kanlar içinde mutfakta yaralı halde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Özgün Y.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

MAKASLA BIÇAKLAMIŞLAR

İçeriye giren polis, Fadime Y.'yi mutfağın girişinde kanlar içinde yattığını fark etti. Yüzünden ve karnından defalarca makasla bıçaklandığı belirlenen yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde 112 ekipleri yaptı. Çok kan kaybeden talihsiz kadın ambulansla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Y.'nin 8 yıl önce Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki görevinden istifa ettiği belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Olay yerinde bir adet kanlı makas bulunurken, Fadime Y.'nin oğlu Özgün Y. (35) olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, sabah saatlerinde kapı sesine uyandığını, bir kişinin kaçarak daireden uzaklaştığını mutfağa girdiğinde ise annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi.

"AVUKATIM" DEDİ BAROYA KAYDI ÇIKMADI

Daha önce Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu da belirten Özgün Y. "Bir süre yurtdışına çıktım. Bu nedenle kaydım silindi. Ailemin yanına yeni taşındık. Geçen hafta Çanakkale Barosu'na başvurdum" dedi. Çanakkale Barosu'yla yapılan görüşmede ise Özgün Y.'nin bir çok evrağının eksik olduğu bu nedenle bir kayıt işleminin yapılmadığı belirtildi.

EŞİ VALİZLE EVDEN AYRILMIŞ

Özgün Y. çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınırken, apartman sakinleri Fadime Y.'nin emekli astsubay eşi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Fadime Y.'nin eşinin gece geç saatlerde bir valizle daireden ayrıldığı ileri sürüldü. Yapılan tüm aramalara rağmen eşine ulaşılamadı.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis sitenin güvenlik kamera görüntülerine el koydu.