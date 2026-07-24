Fahiş aidata ‘dur’ dediler saldırıya uğradılar

İstanbul Silivri'de Kat Mülkiyeti Kanunu'nu hiçe sayan site yönetiminin, kısa sürede fahiş seviyeye ulaştırdığı aidatlar, ev sahiplerini canından bezdirerek isyan noktasına getirdi. 481 dairenin bulunduğu sitede yönetimin keyfi aidat artışı yaptığını ve ek gider adı altında her daireden 130 bin lira istediğini öne süren sakinlerle ile yöneticiler arasında kavga çıktı.

TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI

Çanta Mahallesi'ndeki bir sitede cumartesi akşamı saat 22.00 sularında site toplantısı sırasında konu aidatlara gelince tartışma başladı. Site sakinleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nu uygulamadığını iddia ettikleri yöneticiye, 'Sen bu siteyi ayrıştırdın' diyerek tepki gösterdi. Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı.

2 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 site yöneticisi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KANUNA UYMUYORLAR'

Bazı daire sahipleri site önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi. Site sakinlerinden Ömer Akkurt, şunları söyledi: "Kat mülkiyeti kanununu uygulamıyorlar. Kat maliklerinin almak istedikleri aidat belirlemelerini kabul etmiyorlar. Devletin 22 Mayıs 2026'da aldığı kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık, olağanüstü toplantı talebinde bulunduk. Bu talep kabul edilmedi. Burada çıkan fiyatlar insanları mağdur ediyor. 2 ay içerisinde kısa bir sürede bin 150 liradan, bin 500 liraya çıkarıldı. Yetmedi, 11 bin 250 lira ve 130 bin lira ek gider. Bunların kararını verecek kişiler bizleriz."

'SAKİNLERİ BİZE KARŞI KIŞKIRTTI'

Site sakinlerinden Adem Altıner ise şunları söyledi: "WhatsApp grubuna çeşitli hakaretlerde bulunarak bizim için 'Güruh', '3-5 kişi', 'İşe yaramayan kişiler' cümlelerini kullanarak diğer daire sakinlerini bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Bu kavga bunun sonucunda oldu".

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör