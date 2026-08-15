Faili meçhul cinayet faturalarla çözüldü

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na bağlı özel ekip, 4 ayda 35 faili meçhul cinayeti aydınlatırken, Kırıkkale ve Ankara Kızılcahamam'daki iki cinayetin faillerini de ortaya çıkardı.

Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi, 16 Mayıs 2025'te Çalılıöz Mahallesi'ndeki bir dairede derin dondurucu ve buzdolabında 7 parça halinde bulundu. Okumuşoğlu'nun "büyücü ve falcı" olarak bilinen Meliha Veske'ye verdiği para nedeniyle aralarında sorun yaşadığı belirlendi.

Veske'nin, 24 Temmuz 2014'te Okumuşoğlu'nun Ankara Keçiören'deki evini yakmaya çalıştığı, ardından 2 Eylül 2014'te Kırıkkale'ye giden Okumuşoğlu'nun kaybolduğu tespit edildi. Cinayetin ardından cesedin bozulmaması için derin dondurucunun 12 yıl boyunca çalıştırıldığı, Veske ve yakınlarının elektrik faturalarını ödediği ortaya çıktı. Fatura ödeme trafiği ve baz kayıtları sayesinde şüpheliler belirlendi. Veske'nin ceset bulunmadan 13 gün önce, diğer şüpheli Yaşar Gökduman'ın ise 2022'de öldüğü tespit edildi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kızılcahamam'da 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir'in çocukluk arkadaşı Halil Can Çelik'in de cinayet gecesi olay yerinde bulunduğu daraltılmış baz kayıtlarıyla belirlendi. Çelik gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kaç yıl geçerse geçsin peşlerindeyiz" dedi.