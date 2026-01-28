Failin kadın cinayetinden cezaevinde yattığı ortaya çıktı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen ve faili meçhul kalan Samiye Karabıyık'ın katil yada katilerinin peşine düştü. Bahse konu dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmalar tekrar ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandı.

İKİ CİNAYETTE BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri aynı ilçede 10 yıl önce işlenen emekli Samiye Karabıyık'tan cinayetinin 14 Haziran 2019 tarihinde Antalya Muratpaşa ilçesinde öldürülen Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze'nin cinayeti ile benzerlikler belirlendi. Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binada meydana gelmişti. Apartmanın birinci katında daireden kötü kokular gelmesi üzerine, polis daireye itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden girdi. 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze salonda üst tarafı çıplak hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.Polis ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Dört mahallede 100 tane güvenlik kamerası incelendi. Bir hafta süren çalışma sonunda cinayet zanlısının emekli Mustafa Karaca olduğunu belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Karaca, , memleketi Kilis'e kaçarken Antalya Otogarı'nda yakalandı. Emniyette sorguya alınan Karaca suçunu itiraf etti. Karaca, mahkemece tutuklandı.

KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayet Masası ekipleri iki kadınında aynı yöntemle boğularak öldürüldüğünü iki cinayet arasında 12 benzerlik olduğunu belirledi. Ardından 2019 yılında Ketevan Katamadze'nin cezaevinde olan katil zanlısı Mustafa Karaca'dan 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'tan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. 22. Ocak 2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre; 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'ın. daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli Mustafa Karaca'dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi. 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen Samiye Karabıyık adlı kadının katilinin de Mustafa Karaca. olduğu netleşti ve cinayet aydınlatıldı.