Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen için istenen ceza belli oldu: Suç gelirleri için ’kripto’ sistem kurmuş!

Şüpheli Taşdelen hakkında MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu anlatıldı.

Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu belirtilen raporda, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu bilgisi yer aldı.